De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, às 08:45 de hoje participavam no combate ao fogo na empresa de tratamento de resíduos sólidos Tratolixo 120 operacionais, apoiados por 35 veículos, não só da Proteção Civil, como também da própria empresa, que está a apoiar com “maquinaria pesada”.

Contudo, a mesma fonte adiantou que o incêndio se encontra em fase de “resolução e arrefecimento”, não tendo já praticamente “chamas ativas”, apenas fumo, devido à queima dos detritos.

O alerta para o incêndio naquela empresa, que, entretanto, se estendeu a uma zona de mato, foi dado às 16:15 de sábado.

O fogo na zona de mato, que obrigou a que fossem acionados um meio aéreo e veículos de combate florestal, foi dado como dominado às 17:55.