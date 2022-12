“Temos um incêndio em dois edifícios, no número 05 e no número 03. No número 05 já está extinto, no número três está circunscrito à cobertura”, disse Tiago Lopes.

Segundo o comandante, até ao momento, foram retiradas duas pessoas, sendo que apenas uma teve de ser assistida numa ambulância, desconhecendo o seu estado de saúde.

“Retirámos duas pessoas. Uma está a ser assistida, a oura não necessitou de assistência”, afirmou.

“Continuamos a fazer buscas no número 05 para se encontramos mais alguém no interior”, acrescentou.

No local, encontram-se 55 operacionais, apoiados por 13 viaturas, de acordo com Tiago Lopes.

Estão também elementos da Proteção Civil Municipal, Polícia Municipal e uma viatura dos Bombeiros Voluntários do Beato.