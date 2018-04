A rádio pública da Suécia informa de um incêndio de grande dimensões no edifício da embaixada de Portugal em Estocolmo. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi detida. Ministro dos Negócios Estrangeiros português fala em "gesto criminoso".

"Um grande incêndio está em curso na embaixada de Portugal em Estocolmo. Duas pessoas ficaram feridas e o edifício, que acolhe também as embaixadas da Tunísia e da Argentina, está a ser evacuado", avança a radio pública.

Há relatos de pelo menos 14 feridos e a polícia deteve um indivíduo suspeito de ter iniciado este incêndio. As autoridades procuravam esta manhã um homem com cerca de 50 anos, avançava a rádio sueca. No local encontram-se 60 a 70 bombeiros a combater este incêndio.

Contactada pela Lusa, a assessora do ministro dos Negócios Estrangeiros português confirmou o incêndio, mas disse não estar em condições de confirmar a existência de feridos. "Estamos a recolher informações", disse.

Um "gesto criminoso" mas sem natureza terrorista

"Tudo leva a crer que terá sido um ato isolado, de uma pessoa que estava perturbada e que se encontra em fuga. Exigiu falar com o responsável da secção consular, um pedido que foi satisfeito, mas que antes mesmo da conversa que tinha exigido teve este gesto criminoso, de provocar um incêndio, fugindo ao mesmo tempo", disse Augusto Santos Silva numa conferência de imprensa ao lado do secretário-geral da Liga Árabe, em Lisboa.

Questionado sobre a forma como o governo português está a encarar o caso de fogo posto, o ministro disse que se tratou de "um incidente".

"Neste momento, todas as informações que temos apontam para a pista de uma pessoa que se encontrava perturbada, portanto um ato tresloucado, de uma pessoa cujo móbil ainda não conhecemos", disse o chefe da diplomacia portuguesa.

"Com a informação que temos, não há nenhuma indicação que seja incidente de natureza terrorista, parece ser um caso isolado de uma pessoa que está perturbada e não sabemos por que é que decidiu canalizar a sua perturbação para a secção consular da embaixada portuguesa em Estocolmo", referiu.

A embaixada de Portugal em Estocolmo situa-se na rua Narvavägen e o representante do Governo português é o embaixador Henrique Silveira Borges.

A Radio Sweden é o serviço noticioso em língua inglesa da Radio Sverige, a emissora estatal sueca.