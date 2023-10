Elementos dos bombeiros combatem um incêndio no sítio da Espigueira, freguesia do Porto Moniz, Madeira, 13 de outubro de 2023. O fogo deflagrou inicialmente na quarta-feira, cerca das 18:00, na freguesia dos Prazeres, concelho da Calheta, tendo alastrado durante a noite à freguesia contígua da Fajã da Ovelha e, posteriormente, às freguesias da Ponta do Pargo e das Achadas da Cruz, esta já no concelho do Porto Moniz. HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

Lusa