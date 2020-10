O comandante dos Bombeiros Voluntários de Mira de Aire, Hélder Gonçalves, explicou que se tratou de um incêndio numa habitação unifamiliar que “foi parcialmente destruída”.

“O que não ficou destruído ficou inabitável devido ao fumo e ao combate ao incêndio”, adiantou o comandante, referindo que na casa viviam duas mulheres e a filha de uma delas, que se encontrava na escola.

Helder Gonçalves esclareceu que as duas mulheres, assim como um vizinho, que “foi quem socorrer antes da chegada dos bombeiros”, acabaram por ser transportados para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido à inalação de fumos.

“Não correm perigo”, acrescentou o comandante da corporação de Mira de Aire, referindo que os serviços sociais e de Proteção Civil do Município de Porto de Mós “estão a tratar do realojamento das moradoras”.

O alerta para o incêndio chegou às autoridades pelas 11:00.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Leiria adiantou que no local estiveram 28 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR.

Mira de Aire, Juncal, Porto de Mós e Minde foram as corporações mobilizadas.