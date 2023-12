Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Os 27 utentes internados na ala de psiquiatria do hospital Padre Américo, em Penafiel, vão ser transferidos para outra unidade hospitalar depois do incêndio que deflagrou hoje naquele serviço, revelou o presidente do conselho de administração.

PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA