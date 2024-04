"O número de pessoas que morreram no incêndio (…) no [bairro de] Gayrettepe, distrito de Besiktas, subiu para 29", disse o gabinete do governador Davut Gul.

"Uma pessoa afetada pelo incêndio permanece hospitalizada", acrescentou.

O incidente foi registado às 12h47, horário local (10h74 em Lisboa), e os bombeiros combateram as chamas durante várias horas antes de conseguirem apagá-las.

O incêndio começou durante obras na cave do prédio localizado em Gayrettepe, bairro do distrito central de Besiktas, disse à imprensa o governador de Istambul, Davut Gül.

Havia um bar noturno na cave do prédio, segundo o Presidente da Câmara de Istambul, Ekrem Imamoglu, que visitou o local.

"O incêndio foi controlado. Esperemos que não haja mais vítimas", disse o governante, transmitindo as suas condolências aos familiares das vítimas.

(Artigo atualizado às 15h44 com novo número de mortes)