O incêndio que começou na terça-feira à noite numa zona de mato na serra de Aire, no concelho de Torres Novas, entrou em resolução cerca das 10h00 de hoje, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Médio Tejo.

O combate a este incêndio, que deflagrou às 21:30 de terça-feira numa zona de difíceis acessos, foi reforçado hoje de manhã com dois meios aéreos, que permitiram a resolução rápida da situação, adiantou a fonte.

Ainda durante a noite de terça-feira, dois bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e outro foi assistido no local.

Pelas 10:30, combatiam este fogo, no distrito de Santarém, 138 operacionais, apoiados por 42 meios terrestres.