A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o homem ficou ferido com gravidade, e a mulher sofreu ferimentos ligeiros, tendo ambos sido transportados para o hospital de Beja.

O homem tem 36 anos e a mulher 41, de acordo com fonte da GNR.

O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua Álvaro Cunhal, foi dado às 19:48, segundo a fonte do comando sub-regional.

“A casa ficou completamente destruída”, adiantou a mesma fonte, acrescentando que o Serviço Municipal de Proteção Civil está a tratar do realojamento das duas pessoas.

Foram mobilizados para o local 22 operacionais dos bombeiros de Serpa, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por nove veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.