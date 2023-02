De acordo com o comandante Tiago Lopes, do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, o alerta foi dado às 20:35.

O incêndio, que deflagrou no rés-de-chão de um prédio de habitação de quatro andares situado na Rua do Terreirinho, na Mouraria, causou duas vítimas mortais e 14 feridos, quatro dos quais crianças, segundo o mais recente balanço.

Os ferimentos são, na sua grande maioria, "por inalação de fumo", sendo que as quatro crianças foram encaminhadas para o Hospital Dona Estefânia, e os adultos foram para os Hospitais de Santa Maria e de São José. Todas as vítimas viviam no rés-de-chão.

Agora em fase de resolução, chegaram a estar no local mais de 50 operacionais, entre bombeiros, membros da PSP e do INEM, e 20 viaturas. "O incêndio está extinto, estamos agora em fase de rescaldo e depois as autoridades competentes relativamente à segurança vão verificar as causas", disse o comandante.

Segundo Tiago Lopes, à chegada do primeiro carro dos bombeiros já se encontravam "muitos populares a tentar tirar os habitantes das casas".