Um incêndio deflagrou esta tarde no Hospital prisão de Caxias, em Oeiras, confirmou ao SAPO24 fonte dos bombeiros de Paço de Arcos, antes da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o ter feito também, salientando que o mesmo foi provocado por um doente do foro psiquiátrico.

"Um doente do foro psiquiátrico, internado no 4º piso do Hospital Prisional, pegou fogo ao colchão e roupas de cama do espaço em que estava alojado, estando o foco de incêndio extinto e concluídos os procedimentos relativos à extração de fumos", informou a DGRSP.

Fonte dos bombeiros revelou também ao SAPO24 que "dezenas de pessoas foram assistidas" devido à inalação de fumo, e posteriormente o Comando Distrital de Operações de Socorro salientou que 26 pessoas precisaram de assistência, quatro das quais tiveram mesmo de se deslocar ao hospital.

O alarme foi dado poucos minutos depois das 15h00, com o mesmo a ser extinto cerca de uma hora depois. As autoridades, entretanto, confirmaram também um ferido, concretamente um guarda prisional, por inalação de fumo.

Segundo informação recolhida, foram chamados para o local cerca de 40 operacionais.