Segundo a SIC Notícias, o Hospital de Cascais está em risco de ser evacuado devido à proximidade das chamas e já houve uma casa afetada pelas chamas, segundo informou um bombeiro à mesma estação de televisão.

A circulação na Autoestrada 5 (A5) foi hoje à tarde cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais devido ao incêndio que deflagrou em Alcabideche.

À Lusa, fonte da GNR explicou que "o trânsito está a ser desviado para a Autoestrada 16 (A16)”.

O alerta foi dado por volta das 16:58 e o vento forte preocupa, dando muito trabalho aos operacionais no terreno. Já foram acionados cinco grupos de combate, compostos por vários tipos de viaturas, com meios aéreos de Beja e Ferreira do Zêzere a caminho.

Segundo os dados da Proteção Civil, às 19h, estão 325 operacionais no terreno, apoiados por 91 viaturas e 13 meios aéreos.

Em atualização.