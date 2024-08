Segundo o Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa, o IP4 está condicionado desde as 16:05 em ambos os sentidos na zona da Pousada do Marão, na sequência do incêndio numa zona de mato em Ansiães, localizada na Serra do Marão.

O incêndio está a ser combatido por 105 operacionais, apoiados por 27 viaturas e sete meios aéreos.

À Lusa, fonte do Comando Sub-Regional do Tâmega e Sousa adiantou que o fogo tem três frentes ativas, uma delas já dominada e as restantes a ceder aos meios de combate.

Neste momento não há povoações em risco, acrescentou a mesma fonte.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15:00 e no local encontram-se elementos das corporações de bombeiros de Amarante, Penafiel, Freamunde, Baião, Mondim de Basto, Lixa e Mesão Frio.