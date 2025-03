O incêndio causado pela colisão entre dois navios, um dos quais com pavilhão de Portugal, no Mar do Norte ainda está em curso disseram hoje as autoridades portuárias britânicas.

O navio-tanque "Stena Immaculate", fretado pelo Exército norte-americano, estava ancorado a cerca de 16 quilómetros da cidade de Hull, Yorkshire, na costa leste do Reino Unido, quando foi atingido pelo navio porta-contentores "Solong", com pavilhão de Portugal. A colisão provocou um incêndio de grandes proporções e uma fuga de parafina. Um membro da tripulação do cargueiro foi dado como desaparecido sendo que as buscas chegaram ao fim, anunciou a guarda costeira britânica. "Após uma busca intensiva, infelizmente não foi encontrado e as buscas terminaram", declarou Matthew Atkinson, comandante da divisão da guarda costeira britânica. O incidente, que suscita receios de danos ambientais, ocorreu na manhã de segunda-feira desencadeando uma operação de salvamento coordenada pela guarda costeira britânica, para ajudar as tripulações dos navios em chamas e rodeados por colunas de fumo. As causas do incidente estão ainda por determinar. Segundo o operador norte-americano do navio-tanque ancorado, o "Stena Immaculate" foi atingido pelo porta-contentores "Solong". Um dos tanques do "Stena Immaculate", que continha parafina, partiu-se, disse o operador, acrescentando que toda a tripulação conseguiu abandonar o navio. O cargueiro, de bandeira portuguesa, transportava uma quantidade desconhecida de álcool e 15 contentores de cianeto de sódio, um gás inflamável e altamente tóxico, segundo o portal especializado Lloyd's List Intelligence. Um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, descreveu a situação como extremamente preocupante, enquanto a guarda costeira está ainda avaliar a situação para decidir quais as medidas de combate à poluição que podem vir a ser adotadas na sequência da colisão.