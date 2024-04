De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, devido à gravidade dos ferimentos, o homem teve de ser helitransportado para um dos hospitais centrais de Lisboa.

Segundo a mesma fonte, o incêndio deflagrou pelas 09:00 naquela localidade do distrito de Faro, tendo a explosão sido possivelmente originada por uma garrafa de gás.

No entanto, as causas que estiveram na origem do incêndio “são ainda desconhecidas”, precisou a fonte.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 14 elementos da Proteção Civil, com o apoio de quatro veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).