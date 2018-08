Em declarações numa conferência de imprensa em Monchique, a segunda comandante operacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar, disse que as autoridades estão a fazer “um esforço" para que ao longo dia de hoje "a maior parte delas possa regressar às suas habitações”.

Hoje de manhã, mantinham-se deslocadas 20 pessoas na vila de Monchique, 14 em Sagres (concelho de Vila do Bispo), três em Marmelete (Monchique), havendo ainda 12 acamados em unidades de saúde a receber cuidados diferenciados.

Desde o início do incêndio, que deflagrou no concelho de Monchique e se alastrou depois a Portimão e Odemira, no Alentejo, com menor impacto, e mais tarde a Silves, um total de 299 pessoas tiveram de ser retiradas das suas habitações.

Durante o dia, também começará a ser desmobilizado o dispositivo de combate ao incêndio, acrescentou Patrícia Gaspar, frisando que ao longo dos próximos dias algumas forças vão sendo retraídas gradualmente.