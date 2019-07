Em comunicado, o município liderado pelo socialista Miguel Alves informou hoje que "o acordo de cedência foi aprovado na última reunião do executivo e representa um investimento que ronda os 30 mil euros, no âmbito da proposta vencedora da terceira edição do Orçamento Participativo de Caminha".

Entre os equipamentos, incluem-se "três veículos de combate a incêndio, equipados com motobombas de baixa pressão, mangueiras, agulhetas e outros acessórios, estrutura de aço para suporte de ferramentas, quatro batedores de tiras de madeira com cabo de algodão, três pás florestais com bordo cortante e três lâminas para ferramenta maga”.

A lista inclui ainda “três cabos de madeira para ferramenta maga, quatro ‘dolman's' de sapador florestal, quatro conjuntos compostos por calças, luvas, capacetes e óculos, quatro lanternas frontais, chaves multiusos, uma motosserra e uma motoroçadora".

A cerimónia de entrega dos meios de combate a incêndio à União das Freguesias de Arga está marcada para sábado, pelas 18:00, junto à antiga escola primária de Arga de Baixo.