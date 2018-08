"Quanto às medidas agrícolas e feito o levantamento dos prejuízos é possível, desde já, haver apoios, aliás, há apoios que estão já a ser concedidos no que respeita à alimentação animal e, hoje, o senhor ministro da Agricultura já anunciou que vai prolongar por mais dois meses essas ajudas" disse António Costa, no final da habitual reunião semanal com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu esta tarde em Sagres, no Algarve.

O primeiro-ministro frisou que, quanto aos apoios à reconstrução ou construção das habitações afetadas pelo incêndio, as câmaras municipais já conhecem, no âmbito do programa Porta de Entrada, "quais são as condições de acesso em matéria de habitação".

Questionado sobre as críticas à atuação da Proteção Civil durante o incêndio em Monchique, o primeiro-ministro considerou que "as críticas fazem parte da vida democrática".

"Seguramente haverá sempre críticas, mas o que é importante é cada um fazer aquilo que lhe compete. Primeiro evitar comportamentos de riscos desnecessários para o incêndio florestal e, em segundo lugar, a Proteção Civil posiciona os meios da melhor forma possível", frisou.

Segundo o chefe do Governo, desde sexta-feira da semana passada “até ao dia de ontem [quarta-feira] houve mais de 400 ignições em todo o país, mas felizmente nenhuma se tornou em incêndio, o que significa que houve capacidade de responder e apagar a tempo e horas" as chamas.

"Infelizmente, nem sempre isso acontece, por diversas razões, como pelas condições orográficas, o vento, as condições de difícil acesso, há várias razões", destacou António Costa, acrescentando "que, para que não haja um grande incêndio, é necessário que não haja uma chama e é isso que nos compete assegurar".