A Associação das Vítimas do Maior Incêndio de Sempre em Portugal (AVMISP) disse hoje que representa os familiares de 30 das 46 vítimas mortais do fogo de outubro de 2017 e que não recebeu queixas sobre os processos de indemnização.

"Não temos relato de nenhum problema, nem recebemos qualquer queixa", afirmou à agência Lusa o presidente da AVMISP, Luís Lagos.

O empresário de Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, acrescentou que, numa audiência com o primeiro-ministro, na sexta-feira, em Lisboa, António Costa informou que todas os requerimentos, "com exceção de dois", apresentados pelas famílias das pessoas que morreram nos incêndios de 17 de junho e de 15 de outubro de 2017, na região Centro, "foram tratados sem problemas" pela provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, a fim de serem indemnizadas pelo Estado.

Na ocasião, segundo Luís Lagos, António Costa esclareceu a associação que "apenas dois casos" não foram resolvidos.

Trata-se dos processos relativos a um cidadão de nacionalidade alemã e a uma segunda vítima, cujas famílias não puderam ser contactadas, acrescentou.

Nos incêndios de junho e de outubro de 2017 morreram pelo menos 112 pessoas.