"O apelo que nós fazemos é que possa existir uma negociação séria, uma negociação que proteja os interesses dos trabalhadores e que vá ao encontro das suas expetativas. Esperamos que esse diálogo possa acontecer até ao momento da greve".

A coordenadora do BE disse compreender as razões dos motoristas, "porque fizeram um acordo com a sua entidade patronal para uma valorização salarial que aparentemente [aquela] agora não quem cumprir". Recordou, no entanto, a necessidade de serem acautelados os serviços mínimos.

Catarina Martins saudou o anúncio dos sindicatos no sentido de que irão cumprir os serviços mínimos se a greve for uma realidade.