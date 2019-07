"Essas intervenções do senhor primeiro-ministro, naquele momento em específico e da forma como foram feitas, não foram corretas, digamos assim. No entanto, eu acho que o senhor primeiro-ministro é uma pessoa com quem eu partilho inteiramente aquele que é o pensamento de fundo sobre a floresta portuguesa que, na prática, é tudo aquilo que eu tenho vindo a dizer nos últimos anos, desde 2006", disse o vice-presidente da Câmara Municipal de Mação, António Louro.

O primeiro-ministro sublinhou na segunda-feira que os autarcas são os "primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho", ao responder a críticas como a do vice-presidente da Câmara de Vila de Rei sobre a prevenção dos incêndios.

"Eu não faço comentário enquanto os incêndios e as operações estão a decorrer e, sobretudo, não digo aos que são os primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho, que são os autarcas, o que é que devem fazer para prevenir, através da boa gestão do seu território, os riscos de incêndio", disse António Costa aos jornalistas.

O vice-presidente do município de Mação, que também é responsável pela proteção civil, disse hoje à Lusa que "o problema da floresta e dos incêndios é estrutural, tem a ver com a desagregação do tecido humano do interior, tem a ver com uma paisagem completamente insustentável que se foi criando lentamente".

"O senhor primeiro-ministro é das pessoas mais bem preparadas em Portugal para perceber este processo. Vem de desempenhar o cargo de ministro da Administração Interna, sabe que não há nenhuma solução para o problema dos incêndios nessa área", acrescentou.