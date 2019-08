Na pergunta dirigida ao Governo, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a deputada do CDS-PP eleita pelo distrito de Santarém, Patrícia Fonseca, pergunta se "é verdade que o Governo recorreu da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria relativa à inclusão do concelho de Mação no concurso para apoios do Fundo de Solidariedade da União Europeia" (FSUE), informação que o CDS recebeu na sequência de uma visita efetuada na última semana a Mação, no distrito de Santarém, pela líder do partido, Assunção Cristas, e pela deputada do CDS.

Na missiva, o CDS questiona ainda se "o ministro não considera que Mação foi vítima de discriminação por parte do Governo" e, ainda, se "está o Governo consciente de que, ao interpor recurso, poderá atrasar o processo de todos os municípios envolvidos e não apenas Mação, e por isso prejudicá-los".

O CDS-PP nota que, a confirmar-se o recurso da sentença pelo Governo, esta decisão "vai prejudicar o concurso, uma vez que as verbas têm que ser usadas até fevereiro de 2020".

O presidente da Câmara de Mação, Vasco Estrela (PSD), deu conta na sua página pessoal do 'Facebook' que o Governo decidiu recorrer da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que deu, parcialmente, razão ao município de Mação, e que obrigou à anulação do concurso e repetição do mesmo, tendo aquela autarquia concorrido e visto ser aprovada a sua integração na lista de municípios a apoiar pelas verbas do FSUE.

O autarca refere que a candidatura "foi aprovada" no dia 02 de agosto, com a possibilidade do município aceder a um "montante superior a 800.000 euros", considerando tal notícia como o "resultado de uma luta", num valor que, mesmo assim, "fica aquém do que seria devido" ao município.