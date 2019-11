Na nota hoje enviada à imprensa, a autarquia liderada pelo social-democrata António Barbosa explicou que a campanha de reflorestação está inserida no projeto Eco-Escolas.

A ação terá início na segunda-feira, com as crianças do pré-escolar, terminando na sexta-feira, com os alunos do primeiro e segundo ciclos do Colégio do Minho.

As "espécies arbóreas florestais a plantar são o carvalho alvarinho, o carvalho negral, o castanheiro, a cerejeira brava, a faia, o medronheiro, a nogueira, o sobreiro e o pinheiro bravo".

A iniciativa vai realizar-se ao abrigo do projeto "Terra de Esperança", cuja entidade promotora é a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente (ANEFA), tendo como parceiros a Fundação GALP e a Câmara Municipal de Monção.