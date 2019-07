A circulação ferroviária na Linha do Norte foi reaberta, mas de forma ainda “condicionada”, após ter estado cortada em Santarém, devido a um incêndio que deflagrou hoje numa zona de mato, na localidade de Omnias, segundo os bombeiros.

Em declarações à agência Lusa, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, Jorge Gama, explicou, pelas 17:20, que a circulação na Linha do Norte está, desde as 16:50, a fazer-se de forma condicionada, em ambos os sentidos, depois de ter estado totalmente cortada desde as 15:00.

Quanto ao incêndio, o comandante indicou que a frente que ainda se encontra ativa “está a ceder aos meios” de combate.

O incêndio teve início pelas 14:11 e chegou a ter duas frentes ativas.

No local estão 90 operacionais apoiados por 25 veículos e três meios aéreos.

(Notícia atualizada às 17h41)