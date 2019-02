Uma editora francesa lança hoje a compilação musical "Orphans", de solidariedade para com os bombeiros portugueses, revertendo a receita da obra digital para os bombeiros de Monchique, no distrito de Faro, foi hoje anunciado.

Lançado pela editora francesa North Shadows Records, o disco "Orphans" é um projeto de Nazaré Milheiro e David Leporqcq-Milheiro, que reúne 34 grupos musicais de várias nacionalidades, a maioria dos quais portugueses, contribuindo cada um deles com uma única canção.

Participam no projeto, os portugueses 10.000 russos, A Jigsaw, Alex Page, Andrew Jünger, Iamtheshadow, Lur Lur, Morte Psíquica, No!No!, Oktuber Delusion, She Pleasures, Sweet Nico, The Dreams Never End, This Fallen Curse, Tren Go!Sound System, Vanished into Nowhere e os When The Angels Breathe.

Fazem também parte do disco de solidariedade aos bombeiros portugueses, os franceses AinSophAur, Autopsie d’une Ombre, Babel 17, Black Egg, Kick Burst, Modèle Martial, Nemo Can Fly, Signal/Noise, Waiting For Words e Eydolon, os belgas Echoing Drifters, Vuduvox e This Grey City, os italianos Date at Midnight, os noruegueses Antipole, os russos Human Tetris, os britânicos Propori e os suecos Then Comes Silence.

De acordo com os mentores do projeto, este surgiu “depois de terem tomado consciência do grau de destruição provocado pelas chamas, ao viajarem pelo país”.

O "Orphans" é dedicado aos portugueses “órfãos dos seus bens e florestas, num ato vincadamente solidário e sentido, em especial para com os Bombeiros de Monchique”.

“Os incêndios florestais em Portugal, assumiram nos últimos anos um grau de destruição de proporções inéditas. É conhecida a falta de recursos e meios dos bombeiros portugueses numa missão tão nobre, que muitos ao salvarem pessoas e bens, acabaram também eles por perder a vida no combate às chamas”, lê-se numa nota da editora francesa enviada à Lusa.

A North Shadows Records optou por lançar uma versão digital do disco que está disponível a partir de hoje através do sítio da internet www.bandcamp.com/yum