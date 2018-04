O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou hoje que a empresa que faz a manutenção dos helicópteros Kamov' foi notificada para pagamento de quase quatro milhões de euros por incumprimento.

"A empresa responsável pela manutenção dos ‘Kamov' está neste momento notificada para pagamento de penalidades por incumprimentos em 2017 e 2018 que ascendem a perto de quatro milhões de euros. É essa a dimensão do incumprimento contratual que tem sido reiteradamente assumido", revelou Eduardo Cabrita no parlamento.

Numa interpelação ao Governo do CDS sobre a "preparação da próxima época de incêndios", o responsável da pasta da Administração Interna acrescentou que "no passado dia 29, a Autoridade Nacional de Aviação Civil informou a empresa em causa que não estava em condições de cumprir as obrigações contratuais relativamente à manutenção dessas aeronaves".

"É neste quadro que estamos a ponderar todas as soluções na defesa daquilo que é o interesse público e não a preocupação com qualquer prioridade a questões de natureza privada", acrescentou.

Eduardo Cabrita tinha sido questionado sobre a situação dos ‘Kamov' pelo deputado do PCP Jorge Machado, pela deputada do BE Sandra Cunha e pelo deputado de "Os Verdes" José Luís Ferreira, mas a questão tinha sido também colocada na intervenção inicial do deputado do CDS Telmo Correia.