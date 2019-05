“Os municípios têm procurado lançar concursos e, através dos concursos, executar obras, mas há imensos concursos que têm ficado vazios, porque não há, nem mão-de-obra, nem empresas a concorrer”, afirmou o presidente da ANEFA, Pedro Serra Ramos, prevendo que o prazo para as câmaras municipais assegurarem todos os trabalhos de limpeza de terrenos, que termina hoje, “não vai ser cumprido”.

Em comparação com 2018, este ano, “em termos de procura, é capaz de ter aumentado, em termos de oferta, nem por isso, porque as empresas continuam muito renitentes em aumentar a sua capacidade sem que haja depois uma garantia de continuidade”, indicou Pedro Serra Ramos.

Entre as razões apontadas para não se investir no aumento da oferta, o responsável da ANEFA destacou a falta de perspetiva de futuro, referindo que as empresas “estiveram muitos anos sem trabalho e não têm essa capacidade financeira”, além de que “não há uma garantia de trabalho, em termos de aumento de recursos”.

“As pessoas que possuem os terrenos nas zonas periurbanas não vão ter capacidade financeira para continuarem a fazer este esquema de limpeza todos os anos e muito menos terão se os multarem”, declarou o representante das empresas florestais, defendendo que a aplicação de multas por falta de limpeza de terrenos “não é uma solução”, pelo que se deve alterar a atual legislação.