Ao SAPO24, fonte do CDOS do Porto confirmou que se tratou de um "incêndio num edifício devoluto" na rua Pinto Bessa, no Bonfim, no Porto, mas que "já se encontra extinto".

A mesma fonte que foram chamados ao local o batalhão de Sapadores Bombeiros e forças dos Bombeiros Voluntários do Porto, estando a pender de confirmação o número de meios que se deslocaram para combater o incêndio.

Segundo o website da Proteção Civil, o alerta foi dado às 14:01 e ter-se-ão deslocado pelo menos cinco homens e três viaturas ao local.

A ocorrência foi registada às 14:01 na rua de Pinto Bessa, artéria da zona do Bonfim, próxima da estação de comboios de Campanhã.

Fonte dos Bombeiros Sapadores do Porto indicou à Lusa que os dois prédios contíguos “não foram afetados” pelo incêndio e fonte do CDOS apontou que uma pessoa foi transportada ao hospital por precaução.

[Notícia atualizada às 15:34]