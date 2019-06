O incêndio devastou uma área de pasto, mato e povoamento florestal, sobretudo eucaliptal, depois de ter deflagrado na zona do Monte das Parreiras, situado entre as localidades de Mina do Bugalho e Rosário.

Segundo o CDOS, o alerta foi dado às 15:32 de segunda-feira, tendo estado envolvidos no combate ao fogo 182 operacionais, incluindo bombeiros de corporações dos distritos de Évora, Portalegre e Santarém, e militares do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR, apoiados por 59 veículos e sete meios aéreos, seis aviões e um helicóptero.

Este incêndio ocorreu precisamente uma semana depois de um outro, também no concelho de Alandroal e na mesma união de freguesias, que chegou a mobilizar 87 operacionais, apoiados por 27 viaturas e cinco aviões.