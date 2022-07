Segundo a mesma fonte, àquela hora estavam no teatro de operações 257 operacionais, apoiados por 71 veículos e meios aéreos que, entretanto, desmobilizaram.

A fonte adiantou que o alerta para o incêndio na localidade de Cumeada, na União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, chegou às autoridades pelas 16:37, estando ainda no local duas viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica e uma máquina de rasto do Instituto da Conservação da Natureza,

“Em trânsito está um grupo de Lisboa e outro de Portalegre”, referiu, sendo que às 20:30 o incêndio tinha uma frente, “com bastante intensidade”, sendo que em alguns locais “com fogo de copa e projeções a 500 a 600 metros”.

Esta fonte esclareceu que “a principal preocupação é a localidade de Abades”, dado que o incêndio está a aproximar-se “com projeções para dentro da própria localidade.

“Os danos registados até às 20:00 são uma habitação em Abades e o anexo junto a uma escola”, adiantou a fonte do CDOS, explicando não ser ainda possível precisar que tipo de danos.