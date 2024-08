Este artigo é sobre Bragança . Veja mais na secção Local

O incêndio que lavra desde sábado no Parque Natural de Montesinho, no concelho de Bragança, encontrar-se “em fase de resolução”, com meios no terreno para evitar reacendimentos durante a noite, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

PAULO CUNHA/LUSA