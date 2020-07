Porto e Este artigo é sobre Santarém Viseu . Veja mais na secção Local

Os incêndios que hoje deflagraram no país obrigaram ao corte do IC9, em Ourém, distrito de Santarém, e da A41 em Valongo, distrito do Porto, disse à Lusa o comandante da Proteção Civil Pedro Araújo.

FILIPE FARINHA /LUSA