"Não vale a pena continuarmos a apostar na mesma receita. O que está efetivamente mal é a ocupação do solo, que é praticamente 80% a 90% floresta de pinheiro bravo e eucalipto. Está provado que esta ocupação do solo não é a defensável do ponto de vista das alterações climáticas, por isso temos de começar a iniciar o processo de transformação da paisagem", declarou João Catarino, que tutela também a Conservação da Natureza, em entrevista à agência Lusa.

Na sua perspetiva, entre as florestas existentes em Portugal, "algumas estão bem e recomendam-se", mas há uma parte com territórios vulneráveis que “precisam de mais Estado e de mais investimento público", localizadas essencialmente nas regiões Norte e Centro, em especial no interior, e a sul do rio Tejo - com a serra de São Mamede, no Alentejo, e Silves e Monchique, no Algarve.

"Temos uma paisagem que precisa de ser compartimentada, com outras espécies florestais ou até com agricultura, e para esse território fizemos o Programa de Transformação da Paisagem [PTP], com um conjunto de medidas, precisamente, para iniciarmos este processo de alteração da ocupação do solo", indicou, explicando que o eucalipto e o pinheiro bravo, ainda que estejam adaptados ao território, "não podem ocupar uma percentagem tão elevada desse espaço".

De acordo com João Catarino, os concelhos que tenham mais de 60% ou 65% da sua área territorial ocupada com estas duas espécies têm "uma enorme probabilidade" de ter grandes incêndios florestais, pelo que é preciso compartimentá-las com outras mais resilientes ao fogo.

"Isso passou-se no Pinhal Interior Sul durante os últimos 20 a 30 anos e começa-se a passar agora também noutras partes do país, por isso é que delimitámos esses territórios vulneráveis, fizemos um mapa desses territórios e, para esses, estamos agora a implementar uma política diferente", apontou o governante, que tutela a pasta das Florestas desde outubro de 2019, depois de transitar do cargo de secretário de Estado da Valorização do Interior, que ocupava desde outubro de 2018.