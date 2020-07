“Ao longo dos últimos anos temos distribuído diferentes equipamentos de proteção individual por todas as corporações de bombeiros do país. Temos neste momento um concurso a decorrer para garantir o reforço dessa distribuição”, disse aos jornalistas Patrícia Gaspar, no final da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional, que decorreu na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

A secretária de Estado foi questionada sobre o que o Governo tem feito ao nível da proteção dos bombeiros, depois de um bombeiro ter morrido no sábado e outros quatro terem ficado feridos, um deles com gravidade, na segunda-feira durante o combate aos incêndios.

A governante avançou que o concurso que está a decorrer engloba mais de 10.000 equipamentos de proteção individual e espera que a distribuição deste material aos bombeiros possa ser feita com “a máxima brevidade possível”.

No sábado, um bombeiro morreu quando estava a combater um incêndio na serra da Lousã (Coimbra) e na segunda-feira quatro bombeiros sofreram ferimentos, um deles com gravidade, durante um fogo em Castro Verde (Beja).