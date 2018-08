Nos locais dos nove incêndios em curso, estavam 1.336 homens, 362 viaturas e 19 meios aéreos.

No distrito de Santarém, a Proteção Civil contabilizava três fogos em curso. Na localidade Prado, cerca de três horas depois do início do incêndio estavam no local 172 homens, 45 viaturas e três aviões.

Pelas 14:20 começou um fogo na Quinta do Briçal, concelho de Rio Maior, que pelas 18:00 era combatido por 154 homens, apoiados por 45 viaturas e três meios aéreos.

No concelho de Benavente, em Pancas, estavam no local 122 homens, 38 viaturas e um meio aéreo a lutar contra as chamas, que se iniciaram às 13:08.

Mais a sul, em Monte da Pedra, concelho do Crato, distrito de Portalegre estavam a combater as chamas, iniciadas às 16:29, 106 homens, 26 viaturas e um meio aéreo.