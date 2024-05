Numa partida muito equilibrada, os espanhóis saíram na frente, com o triunfo no primeiro set, por 25-23, mas Portugal reagiu, virou o jogo com os parciais de 25-21 e 25-22 e ‘selou’ a vitória no quarto e último set, que teve um final emocionante até ao 35-33 favorável aos lusos.

O capitão Alexandre Ferreira foi o melhor finalizador do conjunto português, com 29 pontos, seguido de Lourenço Martins (15), enquanto Jordi Ramón (23) e Augusto Colito (18) foram os principais pontuadores espanhóis (23).

Após o primeiro de três torneios em formato concentrado, Portugal segue no segundo lugar da classificação única da fase preliminar da Golden League, com seis pontos, os mesmos da líder Ucrânia.

O jogo, entre duas equipas que vinham ambas de vitórias por 3-0 sobre o Luxemburgo, no torneio disputado desde sexta-feira em Loulé, começou equilibrado, a alternar sucessivamente a liderança do marcador, nunca acima dos dois pontos.

A Espanha, que começou com muitos erros no serviço — valeram três dos primeiros cinco pontos dos lusos –, teve a sua melhor fase com seis pontos consecutivos, até aos 20-16, graças a uma distribuição muito eficiente, virando do avesso o primeiro parcial, que, apesar da reação portuguesa, concluiu-se com 25-23 a seu favor.

Os espanhóis ganharam embalo no arranque do segundo parcial, mas o selecionador João José lançou o suplente José Andrade e Portugal melhorou no ataque e no bloco, assinando seis pontos seguidos numa fase decisiva para, depois, fechar o set em 25-21.

A toada de equilíbrio marcou o início do terceiro set até que, aos 11-11, a formação portuguesa melhorou as combinações ofensivas, conseguiu uma vantagem clara, que chegou a ser de seis pontos (21-15), e, apesar da réplica espanhola, encerrou o parcial em 25-22, com a contribuição de dois pontos garantidos após análise do videoárbitro.

Portugal começou a superiorizar-se no quarto set, impondo o seu ascendente até aos cinco pontos de vantagem (16-11), que os espanhóis, respondendo bem à pressão, anularam aos 19-19.

Com a marcha do marcador a prosseguir nivelada até às vantagens, fase de elevada carga dramática, Portugal desperdiçou seis ‘match-points’, anulou quatro bolas de set à Espanha e fechou parcial e partida com um ‘ás’ de José Andrade (35-33).

Na fase preliminar da Golden League, que conta com 12 seleções, a seleção portuguesa participa ainda no Torneio 7, entre 24 a 26 de maio, com a anfitriã Roménia e a Croácia, e no Torneio 12, de 31 de maio a 02 de junho, com Ucrânia e Bélgica, a realizar na Polónia.

Os primeiros quatro classificados da fase preliminar apuram-se para a ‘final a quatro’, marcada para a Croácia, em 15 e 16 de junho.

Jogo no Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé.

Portugal — Espanha, 3-1.

Parciais: 23-25, 25-21, 25-22 e 35-33.

Sob arbitragem de Jorg Kellenberger (Alemanha) e Vítor Gonçalves (Portugal), as equipas alinharam:

– Portugal: Miguel Sinfrónio, Alexandre Ferreira, Nuno Marques, Lourenço Martins, Miguel Tavares e Gonçalo Sousa (líbero). Jogaram ainda Filip Cveticanin, Manuel Figueiredo e José Andrade.

Selecionador: João José.

– Espanha: Augusto Colito, José Villalba, Jordi Ramón, Miguel de Amo, Alejandro Ribas e Daniel Ruiz (líbero). Jogaram ainda Álvaro Gimeno, Jean Diedhiou, Moises Cezar, Francisco Iribarne e Rúben Lorente.

Treinador: Jose Luis Molto.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.