O autarca do município, José Carlos Alexandrino, disse hoje que os apoios são insuficientes para os agricultores e pediu a reabertura das candidaturas para prejuízos até cinco mil euros.

"O presidente da Câmara tem razão ao dizer que o Governo tem de dar mais um bocadinho. Acho que sim, que o Governo deve apoiar mais", disse o chefe de Estado, durante a visita à Feira do Queijo de Oliveira do Hospital.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a indústria está a renascer mais depressa do que a agricultura e a pecuária, que "precisam de mais apoio".

Depois do almoço, que juntou um milhar de pessoas, em que foram homenageadas as vítimas dos incêndios de 2017 e alguns voluntários e entidades que se distinguiram na cadeia de solidariedade, o Presidente da República plantou uma árvore em Ervedal da Beira, junto às instalações do clube 'motard', e visitou uma serração em Vila Franca da Beira, que retomou a laboração em 26 de janeiro.