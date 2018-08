O ferido, um dos três militares da GNR que sofreram queimaduras graves no fogo, tem 32 anos e foi, inicialmente, transportado de ambulância para o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde foi sujeito a avaliação médica.

“Após a avaliação, foi transferido para o Hospital de S. José”, revelou à Lusa fonte do HESE, sem prestar mais esclarecimentos.

O incêndio rural, numa área de pasto, deflagrou esta segunda-feira, por volta das 16:30, no Monte do Canhão, no concelho de Mourão (Évora), e foi considerado “dominado” às 18:57, disse à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora.

Um total de cinco elementos do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR sofreu “queimaduras” no combate às chamas, disse a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em comunicado divulgado já esta noite.

Dos cinco feridos, todos homens, três sofreram queimaduras consideradas “graves”, enquanto os outros dois “foram assistidos no local e não necessitaram de mais cuidados”, revelou à Lusa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),

Segundo o INEM, além do ferido grave que seguiu para Évora, os outros dois que “inspiravam maiores cuidados” foram logo helitransportados para unidades de outras regiões do país: um, de 39 anos, para os Hospitais da Universidade de Coimbra e o outro, de 30 anos, para o Hospital de São João, no Porto.

Mudança de direção do vento

Os cinco militares feridos terão sido apanhados pelas chamas quando o vento mudou de direção, afirmou o agricultor que socorreu três dos feridos.

Carlos Medinas contou à agência Lusa que “o helicóptero aterrou e os militares saíram para começar a combater o fogo”, mas, depois de a aeronave ter levantado voo novamente, o vento virou-se “contra eles e eles começaram a fugir”.