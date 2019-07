Já os fogos de outubro, “pela gravidade e proporção que tiveram, mereciam um tratamento excecional que ultrapassava as regras normais do apoio concedido normalmente através do FEM”, disse, pelo que, em relação a outubro, foi decidido que “este apoio a 100% seria financiado através do FSUE”.

“É o que estamos a fazer, a 100%”, sublinhou.

Os critérios de afetação da União Europeia “são claros: todos os bens que são financiados quer em matéria de reconstrução, reparação ou relacionados têm de ter uma relação clara com os incêndios para os quais foi aprovado o pedido”, sublinhou.

Em relação aos restantes municípios onde também existiram incêndios, além destes dois períodos críticos, “aplicaram-se as regras normais do fundo de apoio municipal, com apoios a 60%”, disse.

O ministro explicou ainda que foram abertos concursos e aprovadas candidaturas pelo Programa Operacional de Assistência Técnica do Portugal 2020 no valor de 24,1 ME para os municípios, tendo depois sido aprovados 5 ME além da dotação inicialmente prevista para estas autarquias.

No âmbito do mesmo programa, a Proteção Civil e as Florestas receberam em conjunto 26,5 ME, destinados a apoiar despesas adicionais ocorridas na sequência dos incêndios, como a reposição de veículos perdidos no combate e do sistema de comunicações e a limpeza de áreas florestais e de linhas de água atingidas.

No plano de reconstrução após os incêndios de 2017 foram aplicados até agora 670 ME, dos quais o FSUE representa 7,5% do total, revelou Nelson de Souza.