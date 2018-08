“Temos um apuramento de 250 famílias afetadas, das quais 160 famílias precisam de ajuda”, nomeadamente alimentação e alojamento, avançou hoje à agência Lusa Joana Martins, uma das fundadoras do grupo “Ajuda Monchique”.

Natural de Monchique, Joana Martins vive em Moçambique e estava em missão na África do Sul quando teve conhecimento do fogo que lavrava na zona do barlavento algarvio. Ao saber da situação, a jovem algarvia decidiu “apanhar o primeiro avião” e voltar à terra natal, onde a família ainda vive, para poder ajudar.

Com experiência em missões humanitárias em países em desenvolvimento e em situações de intervenção de emergência, Joana Martins fundou o movimento cívico Ajuda Monchique, em conjunto com outros dois “filhos da terra”, Shanti Fernandes e John Roy Dommett, e em articulação com a Câmara Municipal de Monchique, com o objetivo de “coordenar a ajuda de forma sistematizada” e “apoiar a população de forma imediata”.

Neste âmbito, foi criado um centro de apoio à população, localizado na Escola Básica Manuel do Nascimento, em Monchique, onde é possível fazer o acompanhamento das pessoas afetadas pelo incêndio e onde estão a ser recolhidos e distribuídos os bens doados, através de uma rede de “mais de 200 voluntários”.

“A sociedade civil pode ajudar de várias formas, uma delas é através dos donativos, e deve visitar a página www.ajudamonchique.com, onde diariamente temos atualizada a lista de bens necessários”, disse Joana Martins, indicando que, neste momento, os bens mais necessários são tubos de água, depósitos de água, utensílios agrícolas, material de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Na perspetiva da responsável, a forma “mais interessante” de apoiar a população afetada pelo fogo é o apadrinhamento direto, “doando coisas específicas para as famílias ou fazendo um acompanhamento, chegando perto das pessoas e mantendo um contacto”.

Outras das formas de ajudar são a participação como voluntário e a disponibilização de alojamento temporário ou permanente para as famílias que precisam e para os voluntários deslocados.