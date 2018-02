O conselho diretivo da Associação Nacional de Municípios Portuguesas (ANMP) realizou hoje, em Boticas, a primeira reunião descentralizada deste mandato autárquico e um dos temas em destaque no encontro foi a nova lei sobre a gestão de combustível.

Manual Machado, presidente da ANMP e da Câmara de Coimbra, reafirmou o empenho dos municípios portugueses no “desígnio nacional” da limpeza da floresta e da prevenção de incêndios florestais.

No entanto, ressalvou que, “para que a lei seja exequível e tenha os efeitos positivos pretendidos, é preciso tempo, meios humanos e financeiros e o conhecimento atualizado do cadastro das propriedades”.

Manuel Machado sublinhou o trabalho está a ser feito em várias frentes” e, apesar de considerar que “as coisas vão correr bem”, alertou que “não vai ser possível [concluir a tarefa] no tempo que está fixado”.

“Temos a noção da realidade no terreno, no chão, e, por isso, não queremos fazer nenhuma altercação com o Governo, apenas alertar para a difícil exequibilidade”, frisou.