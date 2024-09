Mais de dez mil residentes no sul da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos da América, foram obrigados a abandonar as suas casas devido aos 14 incêndios florestais descontrolados neste estado e no estado vizinho de Nevada, disseram as autoridades locais.

De acordo com a CNN, as temperaturas elevadas e o tempo seco estão a favorecer a progressão das chamas, que não dão tréguas aos mais de 1800 bombeiros envolvidos no combate aos incêndios, que abrangem uma área de mais de 83 km quadrados.

Neste momento, há, pelo menos, 35.405 estruturas edificadas ameaçadas, incluindo casas e edifícios comerciais.

As chamas são de tal forma intensas que criam nuvens "pirocúmulo", nuvens de fogo que se formam sobre fontes sw calor e podem criar tempestades de chuva e de raios, que podem provocar novos incêndios.

Por esse motivo, foi emitido um alerta de fumo pelo South Coast Air Quality Management District.

Como resultado, o Rancho Cucamonga Fire District recomendou que os moradores ficassem em ambientes fechados e, se possível, mantivessem as janelas e as portas fechadas e reduzissem as atividades ao ar livre.

Um alerta de inundação repentina entrou também em vigor em Riverside e San Bernardino até domingo à noite, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia de San Diego.

Os responsáveis pela emergência falam num "comportamento errático" dos incêndios, que obrigaram a declarar Estado de Emergência na Califórnia, no passado sábado, e em Nevada, no passado domingo.