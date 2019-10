Metade dos óbitos ocorreu no distrito de Coimbra (13 das quais no concelho de Oliveira do Hospital e 12 nos municípios de Arganil, Pampilhosa da Serra, Penacova e Tábua) e 17 em Viseu (Carregal do Sal, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão e Tondela). Os restantes falecimentos registaram-se na autoestrada Aveiro-Vilar Formoso (A25), nas zonas de Sever do Vouga (Aveiro) e de Pinhel (Guarda), e no concelho de Seia (Guarda).

As chamas que três meses antes, em 17 de junho, deflagraram no município de Pedrógão Grande, no interior do distrito de Leiria, e que alastraram a concelhos vizinhos, já tinham feito 66 mortos e 253 feridos. Estes incêndios de Pedrógão Grande atingiram cerca de meio milhar de casas e quase 50 empresas, e devastaram 53 mil hectares de território, 20 mil hectares dos quais de floresta.

O Governo fixou, no final de 2017, em 70 mil euros o valor mínimo para a “privação de vida”, ao qual se somam os critérios “sofrimento da vítima antes da morte” e “danos próprios dos familiares mais próximos”, para as vítimas dos incêndios de junho em Pedrógão Grande e de 15 e 16 de outubro na região Centro.

Dos 36 municípios da região Centro atingidos pelas chamas, foram afetados de forma mais grave os de Castelo de Paiva e Vagos, no distrito de Aveiro; Oleiros e Sertã (Castelo Branco); Arganil, Figueira da Foz, Lousã, Mira, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Tábua e Vila Nova de Poiares (Coimbra); Gouveia e Seia (Guarda); Alcobaça, Marinha Grande e Pombal (Leiria); e Carregal do Sal, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Santa Comba Dão, Tondela e Vouzela (Viseu).

Os incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017, que tiveram nos patrimónios edificado e natural "uma dimensão muitíssimo superior” às dos fogos de Pedrógão Grande, destruíram total ou parcialmente 1.483 casas, disse, em dezembro daquele ano, o primeiro-ministro, António Costa.

Um ano depois, em outubro de 2018, estavam totalmente reconstruídas 288 habitações permanentes, de acordo com o Ministério do Planeamento e Infraestruturas.

Das 900 candidaturas aprovadas para apoios financeiros do Estado (através do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente), 486 casas continuavam em obras ou em fase final de licenciamento de empreitada. Os apoios aprovados ultrapassavam 60 milhões de euros.

O fogo também penalizou 516 empresas de 28 concelhos dos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, com prejuízos diretos (designadamente edificado, máquinas e stocks) da ordem dos 270 milhões de euros, representando perto de 4.500 postos de trabalho.