De acordo com a mesma fonte, a PJ foi ativada por haver suspeitas de fogo posto, mas as primeiras diligências que realizou hoje à tarde no local não o confirmaram.

O incêndio destruiu uma área ainda por calcular de povoamento florestal na Serra d´Ossa, na área da freguesia da Glória, concelho de Estremoz, distrito de Évora.

O alerta foi dado às 13:20 e o combate às chamas mobilizou, durante a tarde, um total 63 operacionais, apoiados por 20 veículos e três meios aéreos.

Cerca das 20:00, continuavam no local nove operacionais, auxiliados por quatro viaturas, em operações de rescaldo e vigilância.