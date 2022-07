O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa (C), sai da igreja após assistir à missa em memória do piloto André Serra, que morreu sexta-feira após a queda da aeronave que pilotava em Vila Nova de Foz Côa, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Benfica, 17 de julho de 2022. JOSE SENA GOULAO/LUSA

© 2022 LUSA - Agência de Notícias de Portugal, S.A.