Como a maioria dos terrenos no concelho explorados para produção florestal estão na mão de particulares, para que um processo de ordenamento seja bem sucedido, é essencial “uma participação ativa das pessoas”, sublinha Rui André.

A remuneração dos proprietários através dos serviços dos ecossistemas - “uma contribuição que dão a um bem comum” - é uma das medidas que está a ser equacionada, permitindo que as pessoas” façam parte da serra, com um floresta autóctone de produção”.

O reordenamento e a reconversão das espécies habitualmente exploradas na floresta serrana é um dos pontos defendidos pelo autarca que se queixa, no entanto, de que os municípios “só têm competências na parte urbana” podendo fazer “muito pouco” no toca ao ordenamento do território”.

No entanto, o município decidiu substituir os eucaliptos por árvores autóctones em todos os terrenos municipais, embora o incêndio de 2018 já tenha servido para derrubar o mito de que “não é um problema de uma ou outra espécie”, mas de ordenamento.

“O eucalipto tem de ser reordenado, para que possa ser mais fácil de gerir em caso de incêndio , mas para que seja também mais rentável”, refere, frisando que a rentabilidade dos terrenos florestais é essencial para a fixação e manutenção de habitantes.

Entretanto, foi criada a Associação dos Lesados do Incêndio de Monchique, que conta já com 40 membros, dos concelhos de Monchique e Silves, os mais afetados por aquele que foi o maior incêndio da Europa em 2018.

O presidente da associação, José Gonçalves, disse à Lusa que os membros aguardam por um resultado da investigação à origem do incêndio para se constituírem como assistentes com a intenção de “colocar um processo para haja alguma compensação aos prejuízos”.

O fogo deflagrou no dia 3 de agosto de 2018 na zona da Perna Negra, na serra de Monchique, consumindo, durante sete dias, mais de 27.000 hectares de floresta e de terrenos agrícolas nos concelho de Monchique, Silves e Portimão, no distrito de Faro, e de Odemira, no distrito de Beja.