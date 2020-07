André Fernandes, segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), referiu em conferência de imprensa que é necessário "manter o nível de alerta" quanto aos incêndios, devido às temperaturas que se fazem sentir.

O país encontra-se em alerta laranja nos distritos de Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Os restantes 12 distritos continuam em alerta amarelo.

Desta forma, "foram acionadas as estruturas de coordenação a nível nacional", para uma "melhor coordenação das diversas entidades" que colaboram no combate aos incêndios rurais.

Tento em consideração as altas temperaturas, a ANEPC tomou algumas metidas preventivas, nomeadamente o "pré-posicionamento de meios junto às zonas mais perigosas, com um índice de risco elevado ou extremo". Além disso, foi também pedido que a população tenha "tolerância zero ao uso do fogo" nos espaços rurais e que "tenha atenção" aos trabalhos rurais e florestais.

"Boa parte dos incêndios que tivemos na última semana e nos últimos dias tem sido por negligência e por continuarem a fazer este tipo de trabalhos [queimas e queimadas] em espaços rurais e florestais", explicou André Fernandes.

Foi ainda lembrado que qualquer cidadão faz parte da Proteção Civil, uma vez que pode ser um "agente de deteção".

"Todo o cuidado é pouco. Atenção máxima e, acima de tudo, atenção às comunicações da Autoridade Nacional da Proteção Civil, à atualização meteorológica por parte do Instituto Português do Mar e da Atmosfera [IPMA] e, quando ocorram incêndios, não se dirijam para essa zona, mantenham-se afastados e mantenham-se em segurança", alertou o comandante.