No que diz respeito às pessoas afetadas, a Proteção Civil afirma não conseguir precisar o número de pessoas que receberam mensagem com o número errado, nos distritos de Beja e Faro.

“Não há muito a dizer sobre o assunto. As operadoras difundiram um SMS com um número que estava errado. Já saiu inclusive na comunicação social a dizer a quem pertencia o número [à Glassdrive, empresa de reparação de vidros em automóveis]”, começa por referir ao SAPO 24 Ruanda de Jesus, Técnica Superior do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

“Foi uma manhã em que não tivemos capacidade nenhuma para atender as nossas chamadas. Mas creio que o erro já está corrigido e as coisas voltaram à normalidade. Até há momentos [11h] tinham ligado cerca de 70 ou 80 pessoas”, referiu.

Em comunicado, a Proteção Civil "lamenta o ocorrido, bem como os eventuais incómodos causados e apresenta desculpas aos cidadãos e à empresa em causa".

Portugal continental está debaixo de calor extremo a partir de hoje, e até domingo, com 11 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, devido a um anticiclone que transporta ar quente do norte de África.

As temperaturas mínimas serão também "muito elevadas", de acordo com o IPMA, atingindo valores próximos de 25ºC "em grande parte do território" e aproximando-se dos 30ºC em alguns locais do interior Centro e Sul, em especial no Alto Alentejo.

Até pelo menos sábado, Lisboa, Setúbal, Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga vão estar sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de quatro. Todos os restantes distritos estão sob aviso laranja, o segundo mais grave.

Porque os dias de calor devem ser recordados pelos momentos felizes entre amigos e família, o SAPO 24 falou também com a Proteção Civil para saber o que cada um de nós pode fazer para um verão em segurança. A palavra de ordem é prevenção.