O PSD marcou para hoje na Assembleia da República um debate sobre "Solidariedade Europeia e Proteção Civil" para criticar o Governo pela não aplicação dos mais de 50 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia destinado às populações afetadas pelos incêndios de 2017.

“A maioria dos recursos deste fundo devia ser afeto às autarquias para a reposição das infraestruturas municipais dos caminhos rurais e agrícolas e ao sistema de proteção civil local. E é isso que não está a acontecer”, disse o deputado social-democrata Antonio Costa e Silva, num debate que não contou com a presença de qualquer membro do Governo.

O deputado considerou que “não é justo que mais de metade do montante do fundo de solidariedade” tenha sido aplicado em despesas que deviam ter sido assumidas pelo Estado, frisando que esta atitude do Governo “é vergonhosa, egoísta e mostra desprezo pelas pessoas e pelos portugueses”.

Antonio Costa e Silva classificou de imoral a atitude do Governo e questionou o executivo sobre o que se passa com o restante fundo “que devia estar nas mãos das autarquias, das instituições e das pessoas”, recordando também que o prazo para que todos os projetos sejam concluídos é janeiro de 2020.

“A incompetência é gigante por esta parte da governação socialista”, disse, acusando o Governo de “falta de transparência” na recuperação e reconstrução das regiões afetadas pelos fogos de 2017.