O concelho de Castro Marim, no distrito de Faro, é hoje o único do país a apresentar um risco máximo de incêndio, dia em há uma subida das temperaturas máximas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com a página da internet do IPMA, os concelhos algarvios de Tavira, Alcoutim e São Brás de Alportel apresentam um risco muito elevado assim como outros 12 concelhos do interior norte. Tabuaço e Penedono (concelho de Viseu), Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Mêda, Trancoso, Guarda, Almeida, Sabugal (Guarda), Penamacor, Idanha a Nova e Castelo Branco (Castelo Branco) encontram-se com risco muito elevado de incêndio. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave. Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.